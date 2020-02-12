İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kullanılmayan cami faaliyete geçecek

Yenipazar Kaymakamı Bekir Yalçın, mahallelinin sorunlarını dinlemeye devam ediyor.

Kaymakam Yalçın, Donduran ve Direcik Mahallelerini ziyaret etti.


İlçe Kaymakamı Bekir Yalçın, mahalle halkının sorunlarını dinlemeyi sürdürüyor. Donduran ve Direcik Mahallelerini ziyaret eden Kaymakam Yalçın, kahvehanelerde vatandaşlarla buluştu. Kaymakam Bekir Yalçın, mahalle halkının sorunlarını dinlerken; Donduran Mahallesi'nde bulunan Donduran Kulesi'ne de çıktı. Yalçın, Donduran Kulesi ile ilgili çalışmaların olduğunu ve bunu Belediye Başkanı Yüsran Erden ile birlikte takip ettiklerini belirtti. Ardından Kaymakam Yalçın, Donduran Mahallesi'ni Aydın-Denizli Karayolu'na bağlayan Menderes Köprüsü'nü inceledi.


Öte yandan Donduran Mahallesi'nde kullanılmayan caminin, Kur'an Kursu verilerek faaliyete geçirilmesi hedefleniyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.