Kültür sanat muhabirleri Kuşadası'na hayran kaldı

Türkiye'nin ulusal ve yerel medya organlarında görev yapan kültür sanat muhabirleri, Kuşadası'nda bir araya geldi. İlçenin tarihi ve turistik noktalarında vakit geçiren gazeteciler, Kuşadası'na hayran kaldı.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kuşadası, kültür sanat muhabirlerini ağırladı. Kültür Sanat Muhabirleri Derneği tarafından bu yıl 2'ncisi düzenlenen organizasyona Türkiye'nin çeşitli illerinden yaklaşık 50 gazeteci katıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın da destek verdiği program kapsamında gazeteciler, Kuşadası'ndaki Dilek Yarım Adası Milli Parkı, Kadıkalesi kazı alanı, Tarihi Kuşadası Kervansarayı ve Mikro Minyatür Müzesi'ni gezdi. Kültür ve Turizm Bakanlığı Daire Başkanı Sanem Arıkan'ın da eşlik ettiği gezide gazeteciler Kuşadası'nın dünyaca ünlü Kadınlar Denizi Plajı'nda tüplü dalış yaptı. Dalışta, denizin 10 metre altında üzerinde 'Aydın' yazılı pankart açılarak kentin tarihi ve kültürel değerlerine dikkat çekildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Daire Başkanı Sanem Arıkan ise güzel bir etkinlikte birlikte olmaktan mutlu olduklarını kaydederek “Aydın gerçekten çok güzel bir yer. Heredot'un söylediği gökyüzü altındaki en güzel yeryüzü olan bir yer. Onlarca medeniyete ev sahipliği yapmış Aydın'ın bu güzelliklerini sizlerin de okurlarınıza anlatmanız değer katacak. Sizlerin, turizmcilerin ve yatırımcıların her zaman yanındayız” diye konuştu.

Kültür Sanat Muhabirleri Derneği Genel Başkanı İbrahim Gökdemir de "Turizmi 81 ile yayma ve ülkemizin eşsiz kültürel mirasını milletimize hakkıyla tanıtma hedefiyle bu yıl ikincisini düzenlediğimiz medya, kültür, sanat ve turizm buluşmaları projesinin ikinci durağı efeler diyarı Aydın oldu. Aydın ilimiz, kültürüyle olduğu kadar derin tarihi ve bıraktığı izlerle açık hava müzesi. 23 antik kent barındıran bir açık hava müzesinden bahsediyoruz. Bütün bunların yanı sıra Aydın deniz, kum, güneş turizminin ülkemiz açısından önemli bir merkezi. Bütün bunları alt alta koyduğunuz zaman Aydın ve Kuşadası'na hayran kalmamak elde değil” dedi.