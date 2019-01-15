Kültür ve sanatın şehri; Efeler

Vatandaşlardan da yoğun ilgi gören etkinlikler ile Efeler ilçesi kültür ve sanat şehri olma yolunda hızla ilerliyor.

Efeler Belediyesi kurulduğu yıldan bu yana gerek kendi bünyesinde düzenlediği etkinlikler gerekse dışarıdan gelen sanatçılara verdiği destekler ile adından sıkça söz ettiriyor. Kültür ve sanat camiasının da ‘kültür sanat dostu başkan' olarak adlandırdığı Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, sanata ve sanatçıya verdiği önem ile de tanınıyor. Bugüne kadar 11 mahallede açılan 13 kültür ve sanat evinde her yaştan insana eğitimler veren Efeler Belediyesi çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Belediye bünyesinde kurulan Efeler Belediye Tiyatrosu tarafından sahnelenen oyunlar tıklım tıklım dolu salonlarda sahnelenirken, düzenlenen uluslararası çalıştaylarda da yurt içi ve yurtdışından gelen sanatçılar Efeler Belediyesi'ne hayran kalıyor. Festivallerde yöresel sanatçıların yanı sıra Türkiye'ye mal olmuş ünlü sanatçıları da ilçe halkı ile buluşturan belediye yöresel ürünlerin tanıtımına katkı sağlıyor. Çocuklar için düzenlenen çocuk şenlikleri ve çocuk tiyatroları ile de miniklere unutulmaz günler yaşatıyor. Efeler Halk Eğitim Merkezi ve İŞKUR işbirliği ile düzenlenen kurslarda kursiyerlerin ortaya çıkardığı eserler açılan sergilerle vatandaşlarla buluşurken, Efeler Belediyesi Türk Sanat ve Türk Halk Müziği Koroları düzenlenen konserler ile kulakların pasını siliyor.

Efeler Belediyesi olarak sanata ve sanatçıya büyük önem verdiklerini kaydeden Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, “Tüm kültürel faaliyetlerimizin yanı sıra açtığımız Kent Belleği Araştırma Merkezimiz ile kentimizin tarihine sahip çıkıyoruz. Açtığımız Otizm Spor Eğitim Merkezi'nde 70 otizmli çocuğumuza uzman personel eşliğinde sosyal ve sportif eğitimler verilirken, robotik kodlama eğitimimiz ile de geleceğimizin dahilerini yetiştiriyoruz. Düzenlediğimiz açık hava sinema günleri kapsamında yaz aylarında halkımızın beğenisini kazanmış filmleri mahallelerimizde vatandaşlarımız ile buluşturuyoruz. 2018 yılında ilk tiyatro salonumuzu Muzaffer İzgü ismi ile taçlandırarak açtık. Satranç, tenis, futbol ve halk oyunları şampiyonası düzenledik. 6 bin 500 vatandaşımızı konaklamalı Bursa-Çanakkale gezimizde misafir ettik. İkram araçlarımız ile soğuk havalarda çorba ikramı yaparak vatandaşlarımızın içini ısıtırken, sıcak havalarda da turunç şerbeti ile serinlettik. Vefat eden vatandaşlarımızın ailelerine taziyeye gelen yakınları için cenaze evlerine pide ve ayran gönderdik. Bu ve buna benzer birçok işte vatandaşlarımız ile yan yana gönül gönüle olarak ilçemizde daha güzel işlere imza atmak için var gücümüzle çalışıyoruz” dedi.