Kültür ve Turizm eski Bakanı Koç; “Zafer Cumhur İttifakının olacaktır”

Hükümetin Kültür ve Turizm Bakanı, 22. ve 23. Dönem AK Parti Aydın Milletvekili Atilla Koç, İncirliova'da düzenlenen istişare toplantısına katıldı.

31 Mart'ta yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin büyük bir öneme sahip olduğunu ifade eden Bakan Koç; “Bu sadece bir yerel seçimden ibaret değildir. Son dönemlerde ülkemizde yaşanılan olaylara ve gelişmeleri iyi analiz edersek bu seçimlerin bir beka meselesi olduğunu rahatlıkla görebiliriz. Bu nedenle sadece Aydın ya da İncirliova'da değil, Türkiye'nin tamamında Cumhur İttifakı adaylarının kazanması gerekmektedir. Bugüne kadar yüzde 65'lik bir sağ seçmenin olduğu Aydın'da yüzde 25'lik bir sol kesim seçimlerden galip ayrılıyordu. Ama, bundan sonra öyle olmayacak. Aydın başta olmak üzere Türkiye genelinde sağ seçmen Cumhur İttifakı çerçevesinde birleşiyor. İnşallah 31 Mart'ta Aydın Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere 17 ilçemizde de Cumhur İttifakı zaferle ayrılacaktır. Bunun için de çok çalışacağız” dedi.

Bakan Atilla Koç'un yapmış olduğu ziyaretten dolayı onur duyduğunu ifade eden İncirliova Belediye Başkanı Gürşat Kale; “Cumhur İttifakının Aydın'da zaferle ayrılması için sıkmadık el, çalmadık kapı bırakmayacağız. Ayrıca, Bakanımız Atilla Koç'un engin tecrübelerinden de faydalanacağız. 31 Mart'a kadar canla, başla; birlik ve beraberlik içerisinde çalışarak Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile 17 ilçemizde zaferle ayrılacağız” dedi.

Cumhuriyet Mahallesi Hilal Park Sosyal Tesislerinde düzenlenen İstişare toplantısına Eski Bakan Atilla Koç, Belediye Başkanı Gürşat Kale, MHP İlçe Başkanı Hüseyin Sağlam ve Yönetimi, AK Parti Başkan Vekili Metin Korucu ve Yönetimi, MHP Kadın Kolları Başkanı Nursevin Ertunç, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Emine Kale ile çok sayıda vatandaş katıldı.