Künkcü, Oda başkanları ile bir araya geldi

Aydın'da 82 oda ve yaklaşık 50 bin esnafın bağlı bulunduğu Aydın Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği'nde (AYESOB) Başkanı Muhammet Ali Künkcü ve ekibi, esnafların sorun ve taleplerini oda başkan ve yönetimlerinden dinlemek, yapacakları hizmet ve çalışmaları görüşmek için bölge bölge yaptıkları istişare toplantısına Aydın'ın doğu bölgesi ile devam etti.

Düzenlenen kahvaltılı toplantıda konuşan Başkan Künkcü Esnafın her zaman yanında olan bir birlik olarak anılmak istediklerini ifade etti. Künkcü yaptığı açıklamada, "AYESOB'un kuruluş amacı üyelerini mağdur etmek değil bilakis onların her sorun ve sıkıntısında yanlarında olmaktır. Bizlerde göreve geldiğimiz günden bu yana yaptığımız çalışmalar ile esnafımızın her zaman yanında olmaya çalıştık ve bunu hissettirdik. Geçtiğimiz günlerde Kuyucak ilçemizde yaşanan sel felaketi sonrasında başkanımız ile bölgede incelemelerde bulunmuştuk. İncelemeler neticesinde bazı esnaflarımızın bu sel felaketinden zarar gördüğü tespit edildi. AYESOB olarak ve Aydın İli Esnaf ve Sanatkarlar Dayanışma Eğitim ve Kültür Vakfı (AYESDEK VAKFI) olarak üzerimize düşeni yapmaya çalıştık. Yine Germencik Meşeli Mahallemizde de aynı durum ile karşılaştık. Bu mahallemizde de üzerimize düşeni yapacağımızın sözünü verdik. Rabbim bir daha böyle felaketler yaşatmasın. Bu toplantılarımızın amacı da başkanlarımız, yönetim kurulları ve genel sekreterlerimiz ile bir araya gelerek esnafımızın kendilerine ilettikleri sorunları ve talepleri dinlemek. AYESOB büyük bir aile. Bu ailenin her bir ferdine ulaşmaya gayret ediyoruz. Ara ara yaptığımız bu toplantılarda da başkanlarımız ile önemli ölçüde çalışmalar yapıyoruz. Son olarak Kuşadası, Didim ve Söke'de bulunan odalarımız ile gerçekleştireceğimiz kahvaltı programımız var. Projelerimiz hakkında başkanlarımıza bilgi veriyoruz. Bu projelerimize tüm başkanlarımız da önemli bir destek sağlıyorlar. Bugün katılımları ile bizleri onurlandıran başkanlarımıza, yönetim kurullarına ve genel sekreterlerimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.