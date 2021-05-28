Kuraklık arıcıları da vurdu

Son yılların en kurak yılının yaşandığı Türkiye'de devlet tarafından sıkıntı yaşayan çiftçinin sorunlarının çözümü için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile ilgili bakanlıklar tarafından çalışmalara başlanırken, Aydın Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ayhan Özdemir bu süreçte işletme sahibi arıcıların unutulmamasını istedi.

Bu yıl çeyrek asırsın en büyük sıkıntısını yaşadıklarını ve baharın sona ermesine rağmen arıların tabiatta yiyecek bulmakta sıkıntı yaşadığı için bal veremediğini belirten Birlik Başkanı Ayhan Özdemir, “Devletimizin ücretsiz tohum, mazot, gübre ve yem desteklemelerini gündeme alması sevindirici bir durum. Ancak bu süreçte kuraklıktan en fazla etkilenen arıcılarımızın unutulmamasını istiyoruz. Arıların en fazla bal üretmesi gereken bu dönemde bırakın bal üretmeyi kendilerini besleyemez duruma düştü. Aylardır baharı bekleyen arıcılar bal üretimi hayali kurarken, arısının telef olmaması beslemek zorunda kalıyor. Aynı zamanda tabii dengenin korunmasında önemli bir rol üstlenen arıcılık sektörünün bu süreçte unutulmamasını istiyoruz” dedi.

“Arıcılar için 2021 yılının afet yılı ilan edilmesini istiyoruz”

Kuraklığa bağlı olarak tarım ve hayvancılık sektöründe yaşanan sıkıntılar ile kuraklığın etkilerine yönelik saha çalışmalarının Tarım ve Orman Bakanlığı ekiplerince sürdürülmesinin sevindirici olduğunu belirten Aydın Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ayhan Özdemir, “Bu süreçte işletme sahibi arıcıların sıkıntılarının da mutlaka ele alınıp hibe destek verilmesini istedi. Kuraklık nedeniyle arıcılık sektöründe ciddi sıkıntı yaşandığını ve arıcıların bal üretimini bir yana bırakıp mevcut arı kolonilerini yaşatabilmek için çabaladığını belirten Başkan Özdemir, “Normal yıllarda bir arı kovanından 3 defa bal hasadı yapılırken bu yıl bahara girmeden yaz sıcakları ve kuraklık başladı. Kuraklık nedeniyle arılar bal üretmek şöyle dursun kendilerini doyuramaz hale geldi. Sadece bal üretimi değil aynı zamanda tabiattaki doğal dengenin korunabilmesi için şart olan arıcılığın devam edebilmesi için Cumhurbaşkanımızın hibe desteklemelerde arıcıları unutmayacağına inanıyoruz” diyerek devletten işletme sahibi arıcıların arılarını besleyebilmesi destek beklediklerini söyledi.