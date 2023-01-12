Kurallara uymayan sürücüler jandarmadan kaçamadı

Aydın'da yük taşıyıcılığı yapan araçlara yönelik yapılan denetimlerde kurallara uymayan 41 araç sürücüsüne idari işlem uygulandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde 27 Trafik Timi ve 58 personelin katılımıyla yük taşıyan araçlar ve sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde bin 526 araç ve sürücüsü kontrol edilirken, kurallara uymadığı tespit edilen 41 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı, 12 araç trafikten men edildi. Trafik güvenliğinin artırılması amacıyla gerçekleştirilen denetimlerin aralıksız devam edeceği öğrenildi.