Kurallara uymayanlar KGYS kameralarından kaçamadı

Kontrollü Normalleşme Süreci ile birlikte kentin birçok alanında hayat normale dönerken, Aydın genelinde yapılan denetimler de aralıksız devam ediyor. Aydın Valiliği koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda son 6 günde kurallara uymadığı tespit edilen vatandaşlar denetlendi. Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarından 8-14 Mart tarihleri arasında kurallara uymadığı tespit edilen 345 kişi ikaz edilirken maske takmayan 21 kişi, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı saatlerde de kural ihlali yapan 8 kişi olmak üzere toplam 29 kişiye idari para cezası uygulandı.

Konu ile ilgili Aydın Valiliğinden yapılan açıklamada “Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarından, ilimiz farklı noktalarında Covid-19 tedbirleri kapsamında tespit edilen ihlal görüntüleri ile ilgili olarak sevk edilen ekipler tarafından toplam 345 şahıs ikaz edilmiş, 21 şahsa maske takmamaktan, 8 şahsa da sokağa çıkma yasağını ihlalden olmak üzere toplam 29 şahsa idari işlem yapılmıştır” ifadelerine yer verildi.