Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarlarında hareketlilik başladı

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Aydın'da hayvan pazarlarında hazırlıklar tamamladı. Aydn'ın en eski hayvan pazarlarından biri olan Efeler İlçesi Dalama Hayvan Pazarı'nda hareketlilik başladı. Sabaha karşı alışverişin başladığı hayvan pazarında, alandan çok soran olurken vatandaşlar kurbanlık hayvan fiyatlarının yüksekliğinden dert yandı.

28 Haziran Çarşamba Günü başlayacak olan Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, kurbanlıklar pazara çıkmaya başladı. Kurban kesecek vatandaşlarla kurbanlık hayvan satıcılarının en önemli buluşma noktalarından biri olan Aydın Dalama Hayvan Pazarı'nda aylar sonra ciddi bir yoğunluk yaşandı. Yoğunluğa göre alım satımın oldukça düşük olduğu pazarda vatandaşların daha çok piyasa araştırması yaptığı görüldü. Geçen yıla göre fiyatların nerdeyse yüzde 100 artış olduğu kurbanlık hayvanlarda alıcılar fiyatların yüksekliğinden satıcılar ise piyasanın durgunluğundan dert yandı.

Kurbanlık fiyatlarının küçük başlarda 8 bin 500 TL'den başlayıp 15 bin TL'ye kadar alınıp satıldığı büyük başlarda ise 35 bin liradan başlayıp kilosuna göre 270 bin liraya kadar hayvan olduğu belirtildi.