Kurban Bayramı'nda kahve, kolonya ve lokum en az kurbanlık kadar ilgi gördü

Dokuz günlük Kurban Bayramı'nda vatandaşlar sevdikleri ile doyasıya vakit geçirirken; kahve, kolonya ve lokum da en az kurbanlıklar kadar ilgi gördü.

Bu yıl 9 gün süren Kurban Bayramı tatilinde kuruyemiş ve lokum sektörü de hareketli geçti. Merkezi Aydın'da olan ve ülke genelinde 100'e yakın şubesi bulunan Tuğba Kuruyemiş, yaklaşık 700 çeşit geniş ürün yelpazesi ile vatandaşlara bayramda da hizmet verdi. Kurban Bayramı'na özel baharat, lokum ve Türk Kahvesi stantları oluşturuldu. Her zaman olduğu gibi bu bayramda da geleneksel tatların daha çok tercih edildiğini belirten Tuğba Kuruyemiş Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tonkul, Türk kahvesinin yanında lokum ve kolonyanın en çok tercih edilen 3 ürün olduğunu açıkladı.

Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların firma bünyesinde yer alan ürünler konusunda mağduriyet yaşamamaları için tüm hazırlıkları tamamladıklarını belirten Tuğba Kuruyemiş Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tonkul, “Firma olarak bizler bayrama hazır girdik. Vatandaşlarımız da her zamanki gibi Tuğba Kuruyemiş kalitesini ön planda tutarak alış-verişlerini yaptılar. Bayrama özel hediye paketleri de oluşturduk. En fazla ilgiyi hatırı 40 yıl devam Türk kahvesi gördü. Bunun yanında kolonya ve lokum çeşitleri de en en fazla tercih edilen diğer ürünlerimiz oldu” dedi.