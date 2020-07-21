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"Kurban Kesim Elemanı" kursu yoğun ilgi gördü

Aydın’ın Sultanhisar ilçesinde açılan kursta vatandaşlar, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi kurban kesiminin nasıl olması gerektiğini öğrendi.

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde açılan kursta vatandaşlar, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi kurban kesiminin nasıl olması gerektiğini öğrendi.


Sultanhisar Halk eğitimi Merkezi tarafından Sultanhisar ilçe merkezi ve Atça Mahallesi'nde açılan “Kurban Kesim elemanı” kurslarına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.


Kurban Bayramı öncesi sağlıklı kurban kesimi konusunda eğitim almak isteyen vatandaşların başvurusu üzerine Sultanhisar Halk Eğitimi Merkezi tarafından kurs açıldı. Halk Eğitimi Merkezi tarafından verilen Kurban Kesim Elemanı kursu "İş Sağlığı ve Güvenliği", "Kurban Kesmenin İslamiyet'teki Yeri ve Önemi" ile "Kurban Kesim İşlemi" olmak üzere üç ana modülden oluştu. Toplam 20 saat süren eğitimlerde vatandaşlar, iş sağlığı ve güvenliği kuralları ile kurban kesim yerlerini hazırlayarak, İslami usullere göre kurban kesim işlemlerini yerine getirmeyi öğrendi.

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