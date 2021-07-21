Kurbanlıktan sonra en fazla ilgiyi Türk kahvesi, lokum ve baharat gördü

Kurban Bayramı'nda vatandaşların kurbanlıklardan sonra en fazla Türk kahvesi, lokum ve baharat aldığı belirtildi.

Kısıtlamasız bir bayram için ülke genelinde olduğu gibi Aydın'da da vatandaşlar hazırlıklarını tamamladı. Merkezi Aydın'da olan ve ülke genelinde 100'e yakın şubesi bulunan Tuğba Kuruyemiş, Kurban Bayramı'na özel baharat, lokum ve Türk Kahvesi stantları oluşturdu. Bu bayramda geleneksel tatların daha çok tercih edildiğini belirten Tuğba Kuruyemiş Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tonkul, bayram dolayısıyla yapılan alışverişlerde ne fazla geleneksel Türk kahvesinin yanında lokum, baharat ve el yapımı dolgu çikolatalı badem tercih edildiğini söyledi.

“Halkımız hediyeleşmeye büyük önem verdi”

Korona virüs pandemisi dolayısıyla aylardır bir araya gelemeyen insanların bayram dolayısıyla özel hazırlıklar yaptığını belirten Tuğba Kuruyemiş Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tonkul, “Firma olarak bizler de özel hazırlık yaptık. Ancak bu bayramda eskiye nazaran biraz farklılıklar var. Pandemi nedeniyle getirilen kısıtlama dolayısıyla uzun süredir bir araya gelemeyen insanlarımızın bu bayram için daha özel hazırlık yaptığını gördük. Hediyeleşme geleneği daha da arttı. Bu kapsamda özel bayram paketleri de oluşturduk. Her zaman olduğu gibi hatırı 40 yıl devam Türk kahvesine yoğun ilgi oldu” diyerek çerez ve şekerleme çeşitlerinin yanında lokum ve bayrama özel hazırlanan çikolatalı bademin oldukça fazla tercih edildiğini söyledi.

Özellikle yaşlıların torunları için bayrama özel hazırlıklar yaptığını belirten Tonkul, “Pandemi aslında bizlere eski bayramların kıymetini de öğretti. Birkaç bayramdır bir araya gelmediği için özellikle yaşlılarımızın eski gelenekleri yaşatmak için bu bayrama daha özel hazırlandığını gördük” diye konuştu.