Kursiyerlerin hünerleri büyük beğeni topladı

Aydın'da İncirliova Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce, "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" dolayısıyla yılsonu sergisi açıldı.

Türkiye'nin 100. Yılında 100 Eser isimli sergide katılımcıların beğenisine sunulan el emeği ürünler protokol ve vatandaşlar tarafından büyük beğeni topladı. Özel bir alışveriş merkezinde düzenlenen sergiye Koçarlı Kaymakamı ve İncirliova Kaymakam Vekili Ersin Tepeli, Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, İncirliova İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Çalışkan, kurum amirleri, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı.

Protokol tarafından açılış kurdelesinin kesimi ile kapılarını ziyaretçilere açan sergide eğitmen ve kursiyerler tarafından ortaya çıkarılan el emeği ürünler sanatseverlerle buluştu.

Açılış sonrası düzenledikleri sergi ile ilgili açıklama yapan Koçarlı Halk Eğitim Merkezi Müdürü Aykut Yiğit, İncirliova Halk Eğitimi Merkezi öğretmen ve kursiyerlerinin hazırladığı 100 eserden oluşan sergiyi açtıklarını ifade ederek, “Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılına ithaf ederek “Türkiye Yüzyılı Sergisi” olarak adlandırmak istedik. Amacımız sergimizi ziyaret eden bireylerde kendini geliştirme konusunda merak ve istek uyandırmak, öğrenmenin eğlenceli yönü hakkında farkındalık oluşturmak, “ben de bir şeyler yapabilirim” diyerek bireylerin öğrenme süreçlerine aktif olarak katılmasını sağlamak istiyoruz. Bu eserleri ortaya çıkarmış olan meslektaşlarımı ve kursiyerlerini gönülden kutluyorum. Bizlerle birlikte bu güzel günü paylaşmak üzere teşrif buyuran tüm sanatsever misafirlerimize teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

Program halk oyunları gösteri ve serginin gezilmesi ile son buldu.