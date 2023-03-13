Kurtuluşspor Amatör Süper Lig'e yükseldi

Amatör Küme Play-Off maçında Kuyucak temsilcisi 1. Grup ikincisi Kurtuluşspor, 2. Grup ikincisi Tuğlaspor ile karşılaştı. Kıran kırana geçen maçta Amatör Süper Lig biletini kapan takım Kurtuluşspor oldu.

Yenipazar Stadı'nda oynanan maç nefesleri kesti. Bol gollü maçın galibi Kurtuluşspor oldu. Kurtuluşspor 30'da Ufuk Özseçen ve 39'da İsmail Özkara ile ilk devreyi 2-0 önde kapattı. İkinci devrede oyundan düşen Kurtuluşspor, rakibin 51'de Serhat ve 59'da Bilal'le gelen 2 golüne engel olamadı ve skora eşitlik geldi. 73'te penaltıdan Emre Kapan ile 3-2 öne geçen Kurtuluşspor, 78'de Serhat'ın attığı gole engel olamadı ve 90 dakika 3-3'lük skorla tamamlandı. 3-3'lük skorla gidilen uzatma dakikalarında 93'te Cavit Uzun, Kurtuluşspor'u 4-3 öne geçiren golü attı. 100. dakikada Tuğlaspor Şenol ile gol bularak maçı bırakmadı ve uzatma dakikaları 4-4 sona erdi.

"Penaltılarda kazanan Kurtuluşspor oldu"

4-4'lük skorla gidilen penaltı atışlarında Tuğlaspor, 8. penaltı atışını kaçırdı ve Kurtuluşspor rakibini penaltı atışlarında 12-11 mağlup ederek Amatör Süper Lig'e yükseldi. Kurtuluşspor, 10 yılın ardından yeniden Amatör Süper Lig'e yükseldi.