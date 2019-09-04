Kurtuluşun efeleri Forum Aydın'da

Alışveriş ve eğlence merkezi Forum Aydın, Aydın'ın kurtuluşunun 97.yılında “Milattan Milenyuma Zeybek Folklorik Kültür Etkinliği'ne ev sahipliği yapıyor.

Aydın ve çevre illerin çekim merkezi Forum Aydın, 7 Eylül Aydın'ın Kurtuluşu etkinlikleri dahilinde “Milattan Milenyuma Zeybek Kültürü Tanıtım Etkinliği”nde İskitlerden Sarı Zeybek'e Efe'leri ağırlıyor.

7 Eylül Cumartesi günü saat 18.00'da Zeytin Meydanı'nda gerçekleşecek bu özel etkinlik, Sefa Özcan Gebeş'in araştırmaları sonucunda, çağlar öncesinden Kurtuluş Savaşı dönemine uzanan Efelik kültürünü, kıyafetlerini, yaşamlarını Aydınlılarla buluşturmayı hedefliyor.

Efe torunları ve özel konukların da katılımı ile Zeybek Kültürü, Aydın'ın Kurtuluş Günü'nde Aydınlıları ve tüm folklorseverleri Forum Aydın'da Zeytin Meydanı'a bekliyor.