Kuruyan kavak ağaçları endişelendirdi

Aydın'ın Söke ilçesi Özbaşı Mahallesi'nde bulunan ve yol boyunca uzanarak oluşturduğu görüntü ile bir çok fotoğraf sanatçısının dahi fotoğraflamak için yarıştığı Akçakavak ağaçları kurumaya başladı. Yolun iki yanına uzanan ve oluşturduğu yeşil tünel ile sürücülerin yaz sıcağından koruyan Akçakavak ağaçlarının kuruduğuna dikkat çeken Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, ilgili kurumların kurumanın sebebini araştırmasını talep etti.

Akçakavak ağaçlarının güzel görüntüsünün yanı sıra yanındaki sulak alanı ile birlikte adeta bir vaha gibi olduğunu ifade eden Sürücü, “Tarihte Hybanda adaları olarak geçen, günümüzdeyse karada bulunan tepelerin üzerine kurulmuş olan Özbaşı'nın hemen yanı başında, yolun her iki tarafına dizilmiş içinden geçerken insanlara mutluluk ve huzur veren Akçakavak ağaçları vardır. Yolun her iki yanına dikilen ağaçların altına gelindiğinde özellikle yaz aylarının kavurucu sıcaklığında büyük bir ferahlama duyulur. Adeta serin yeşil bir tünele girmiş gibi hisseder insan kendini. Kış aylarındaysa görüntü avcılarına muhteşem bir manzara sergiler. Ağaçların hemen altında bulunan sulak alan, gündüzleri evcil hayvanların, geceleriyse yaban hayvanlarının su içtikleri ve dinlendikleri bir vaha gibidir. Gökova'da Akyaka'dan Marmaris'e giderken doğal bir tünel oluşturan okaliptüs ağaçlarının oluşturduğu görüntüye benzeyen Özbaşı'nın Akçakavakları kurumaya başladı. Ağaçların bulunduğu yolun güney kısmında bir miktarı yeşil kalsa da kuzey bölgesindekilerin tamamen kurudukları, bazıların da kesilip parçalandığı görülmektedir. Ağaçların kurumasına üzülen köylüler, kasıtlı olarak bir şey dökülüp kurutulmak istendiğini düşünüyorlar. İlgili kurumlardan bu konuda bir araştırma yapılmasını istiyorlar. Ağaçlarla ilgili araştırma yapılması için Söke Orman İşletme Şefliği 'ne müracaat edeceğiz. Böylesine güzel alanlar yok edildiği gibi, aynı zamanda çöplerin atık deposu haline getirildiği görülüyor. Eskiden kırsalda yapılan düğün yemekleri otantik kapların içinde verilirdi. Günümüzde bu adetler yerini, strafordan yapılan tabldot yemek kaplarına bırakmış görünüyor. Ne yazık ki duyarsız kişiler düğünden sonra binlerce yıl doğada kalacak straforları ve diğer atıkları çöp konteynırlarına atmak yerine, Akçakavak ağaçlarında olduğu gibi, doğaya bırakmaktadır. Özellikle muhtarlar, kırsalda yapılan düğünler için bu konuda gerekli uyarıları mutlaka yapmalıdır” dedi.