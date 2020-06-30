Kuruyemiş alırken nelere dikkat etmeliyiz

Uzmanlar uygun koşullarda saklanmayan ve tazeliğini bitirmiş kuruyemişlerin aflatoksin barındırabildiğini belirterek kuruyemiş alırken dikkat edilmesi gereken hususları açıkladılar.

Türkiye'de yoğun olarak tüketilen atıştırmalıklardan olan kuruyemişler hakkında pek fazla bilgiye sahip olmadığımızı ve eğlencelik besin türlerinden olduğu için fazla önemsenmediğini belirten Ufresh Satış Müdürü Üsame Boz, “Sağlıklı bir kuruyemiş tüketimi için de bazı hususları dikkat etmeliyiz. Bu konunda en önemli husus öncelikle güvenilir yerden ürün alınmalıdır. Hem sağlık açısından oldukça faydalı olması hem de ekonomik olarak ulaşılabilir olması sayesinde sıklıkla tükettiğimiz kuruyemişleri satın alırken taze ve kaliteli olmasına dikkat edip güvenilir yerden satın almaya çalışmalıyız. Özellikle açıkta satılan ürünleri almamalıyız. Açıkta satılan ürünlerde gözle görülmeyen mikrop ve küf olabileceğinden dolayı paketli ürünleri tercih etmeliyiz” dedi.

Açıkta satılan ürünlerin muhafaza etme koşulları, üretim zamanı, son tüketim tarihinin net olarak bilinemediğini belirten Ufresh Satış Müdürü Üsame Boz “Bu detaylar sağlık açısından çok önemlidir. Paketli ürünlerde kuruyemişin hava ile teması kesilerek son tüketim tarihine kadar ürün taze tutulur ve paket üzerinde ne zaman üretildiği ve ne zaman tüketilmesi gerektiği detayları yer aldığı için gönül rahatlığı ile tüketilebilir. Paketli aldığımız ürünlerde ürünün son tüketim tarihine ve ürün ambalajında delik, yırtık olmamasına dikkat etmemiz gerekir. Ufresh markası ile internet üzerinden online tüm Türkiye'ye kuruyemiş gönderimini yaparken ürünlerimizin tazeliği ve hijyeni güvencemiz altındadır. Kuruyemişlerinizi müşterilerimize ulaştırana kadar en temiz ve en uygun ortamlarda muhafaza ederek gıdaya uygun şekilde ambalajlar ile sunmaktayız” diyerek kuruyemiş tüketicilerinin ürün alırken hijyen ve tazeliğe önem vermesini tavsiye etti.