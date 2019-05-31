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Kuşadalı liseliler, Portekiz'de Türkiye'yi temsil etti

Kuşadası Derici Mustafa Gürbüz Anadolu Lisesi Öğrencileri Portekiz ‘de Türkiye’yi Temsil Etti.

Kuşadası Derici Mustafa Gürbüz Anadolu Lisesi Öğrencileri Portekiz ‘de Türkiye'yi Temsil Etti. Kuşadası Derici Mustafa Gürbüz Anadolu Lisesi Erasmus+KA229 kapsamında-My Culture-Your Culture-Our Culture Projesi kapsamında Portekiz ‘de yerel sanatlar ve sanatçılar konulu proje gerçekleştirdi.


Etkinlik Portekiz'in Vila Real De Santo Antonio kentinde koordinatör öğretmenler Aysun Keleş Çetin Hülya Babat ,4 öğrenci ve okul müdürü Aydın Yücel eşliğinde gerçekleşti. Projede Türkiye, Portekiz, Yunanistan, İtalya, Hırvatistan ve Romanya'dan katılan öğrenciler kendi yerel motiflerini içeren resimler çizerek bir ortak sergi düzenlediler.


Kuşadası Derici Mustafa Gürbüz Anadolu Lisesi olarak Erasmus+KA229 kapsamında -My Culture- Your Culture -Our Culture Projesi kapsamında Portekiz ‘de yerel sanatlar ve sanatçılar konusunda başarılı bir proje gerçekleştirdiklerini belirten öğretmen Aysun Keleş Çetin, “Öğrencilerimiz proje dahilinde Türkiye'yi başarılı bir şekilde temsil ettiler. Yaptıkları çalışmalar büyük beğeni ve takdir topladı. Öğrencilerimiz diğer ortak ülke okul ekipleri ile birlikte çalışmalarını gerçekleştirerek ülke tanıtımına da büyük fayda sağladılar” dedi.



Erasmus projelerinde daha fazla deneyim sahibi olduklarını, bu çalışmaların öğrencilerin akademik başarısına da olumlu etkisi olacağına inandıklarını ifade eden Aysun Keleş Çetin, “Proje dahilinde ziyaret edilen ülkelerde öğrenciler, bilim, sağlık, sanat, spor, tarih, edebiyat, doğa ve günlük hayatla, deneyim kazanmış oluyorlar” diye konuştu.

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