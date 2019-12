Ku?adal? Mahmut Esat Bozkurt fikirleriyle ya??yor

Mustafa Kemal Atat?rk'?n silah arkada??, T?rkiye Cumhuriyeti'nin ilk Adalet Bakan? Ku?adal? Mahmut Esat Bozkurt, ?l?m?n?n 76. y?l?nda Ku?adas? Belediyesi taraf?ndan ?bramaki Sanat Galerisi'nde Prof. Dr. Kemal Ar?'n?n konu?mac? olarak kat?ld??? bir s?yle?i ile an?ld?.

S?yle?iye dinleyici olarak Ku?adas? Belediye Ba?kan? ?mer G?nel, e?i Duygu G?nel, Belediye Ba?kan Yard?mc?lar? O?uzhan Turan, Seyfi Seyhan Suvari, Belediye Meclis ?yeleri, ?e?itli sivil toplum kurulu?lar?n?n temsilcileri ve ?ok say?da vatanda? kat?ld?.

Prof. Dr. Kemal Ar?, Mahmut Esat Bozkurt'un her ?eyden ?nce Kuv?-yi Milliye'nin ?nemli bir ferdi oldu?unu belirterek ?Bug?n burada ?ok ?nemli bir de?eri, yani Mahmut Esat Bozkurt'u konu?mak i?in bir araya geldik. Mahmut Esat Bozkurt, Mustafa Kemal Atat?rk'?n en yak?n silah arkada?lar?ndan biriydi. Bozkurt, T?rkiye Cumhuriyeti'nin kurulu?unda da ?nemli bir rol ?stlenmi?ti. Fikirleri T?rkiye Cumhuriyeti hukukunu, yasalar?n? ?ekillendirdi. Mahmut Esat Bozkurt denildi?inde ak?llara Ku?adas? gelir. Bozkurt, Mora as?ll? Ku?adal? bir ailenin ?ocu?uydu. Bug?n Ku?adas?'nda Mahmut Esat'? anlat?yor olmak benim i?in ?ok ?nemli. Bozkurt fikirleri asla ?lmeyecek b?y?k bir hukuk insan?, b?y?k bir devlet adam?yd?? dedi. Prof. Dr. Kemal Ar? a??l?? konu?mas?n?n ard?ndan kat?l?mc?lara Mahmut Esat Bozkurt'un hayat? ile ilgili bilgiler aktard?.

S?yle?inin sonunda konu?an Ku?adas? Belediye Ba?kan? ?mer G?nel, T?rkiye Cumhuriyeti Hukuku'nun Mahmut Esat Bozkurt'un fikirleriyle zenginle?ti?ini belirterek ?Bug?n burada T?rkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin at?l???nda b?y?k rol alm??, ?nemli bir insan? yani Ku?adal? Mahmut Esat Bozkurt'u anmak i?in bir araya geldik. Bozkurt, ?nemli bir hukuk, devlet ve fikir adam?yd?. Mahmut Esat Bozkurt'u bilinmeyenleriyle Kemal Ar? hocam?zdan dinlemek bizleri ayr?ca mutlu etti? dedi.