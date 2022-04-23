Kuşadalı miniklerin 23 Nisan gösterisi yoğun ilgi gördü

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde gündüz bakım evinin 23 Nisan gösterileri yoğun ilgi gördü.

Kuşadası Belediyesi Erkan Yücel Sahnesi'nde saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından gösteriye başlayan çocuklar şarkılar eşliğinde dans etti. Koro halinde şarkı söyleyen minikler ardından ritim tuttu. Miniklere yoğun ilgi gösteren Kuşadalılar çocukların performansını ayakta alkışladı. Programda konuşan kurum kurucuları Teoman Teomete ve Engin Şahin çocuklar ile bu heyecanı beraber yaşadıklarını belirterek, "Mustafa Kemal Atatürk, kurmuş olduğu Cumhuriyeti çocuklara emanet etmiştir. Dünyada çocuklar için kutlanan tek bayram 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" dedi.

Program sonunda minik öğrenciler öğretmenlerine çiçek verdi.