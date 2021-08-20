Kuşadalı miniklerin yaz tatili sporla renkleniyor

Kuşadası Belediyesi, kentte her yaş grubundan çocuğa spor sevgisi ve alışkanlığı kazandırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Kuşadası Belediye Spor bünyesindeki deneyimli eğitmenler tarafından verilen yaz spor okulları sürüyor. Pandemi döneminde tüm sosyal aktivitelerden uzak kalan çocuklar, açılan yaz spor okullarına yoğun ilgi gösteriyor. Yaz spor okullarına 2007-2014 yılları arasında doğan çocuklar katılıyor.

Eğitimler yaz boyu devam edecek

Kuşadası Belediye Spor bünyesinde açılan basketbol, voleybol, atletizm, taekwondo ve boks branşlarındaki eğitimler Uğur İnan Spor Salonu'nda, yüzme dersleri ise Ada Kültür Merkezi'nde veriliyor. Çocukların bedensel, zihinsel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla verilen eğitimler yaz sonuna kadar devam edecek. Koronavirüs tedbirleri göz önünde bulundurularak gerçekleştirilen spor dersleri için kayıtlar Kuşadası Belediyesi An Hizmet Binası içerisindeki Güvercin Masa başvuru masasından yapılıyor.

"Çocuklarımızı kurslarımıza bekliyoruz"

Kuşadası Belediye Spor Kulübü'nde görevli eğitmen Derya Yener “Pandemi süreci spor ve sporcular açısından oldukça olumsuz geçti. Faaliyetlerimiz tamamen durdu ve ne yazık ki yeni sporcular yetiştiremedik. Ailelerden çocuklarını spora yönlendirmelerini istiyoruz. Spor çocukların hem bedensel, hem de zihinsel gelişimine büyük katkı sağlıyor. Kuşadası Belediye Spor olarak yaz spor okullarımız için kayıt almaya devam ediyoruz. 7-14 yaş arası tüm çocukları kurslarımıza bekliyoruz” dedi.