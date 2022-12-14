Kuşadalı öğrencilerden çevreci duyarlılık

Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki özel bir okulun öğrencileri, Kuşadası Belediyesi Yeni Hizmet Binası'nı ziyaret etti. Yetkililerden belediye hizmetleri hakkında bilgi alan öğrenciler, Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan ile bir araya gelerek kentle ilgili sorular yöneltti.

Kuşadası Belediyesi Yeni Hizmet Binası, Özel İstek Okulları Ortaokul öğrencilerini ağırladı. Yetkililerden belediye hizmetleri hakkında bilgi alan öğrenciler daha sonra Belediye Encümen Salonu'nda Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan ile bir araya geldi. Öğrenciler, Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan'a Kuşadası'nda gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili çeşitli sorular yöneltti. Kuşadası Belediyesi yöneticilerinden gerçekleştirilen çalışmalarda doğaya ve çevreye karşı duyarlı olunmasını isteyen minik öğrencilerin bu davranışı takdirle karşılandı.

Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan geleceğin teminatı olan çocukların çevrenin korunması yönünde gösterdikleri hassasiyetin çok önemli olduğunu belirterek, “Öncelikle öğrencilerimizi Kuşadası Belediyesi Yeni Hizmet Binası'nda ağırlamaktan mutluluk duyduk. Kuşadası Belediyesi olarak hayata geçirdiğimiz tüm projelerde doğanın korunmasına elbette ki özel bir önem veriyoruz. Ancak bunu çocuklarımızdan duymak bizleri sevindirdi” diye konuştu.