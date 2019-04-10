Kuşadalı ünlü turizmci tepki çeken konuşması için özür diledi

ĞBilindiği gibi, Türkiye'nin en önemli tur operatörlerinden Peninsula Turizm'in sahibi Tevfik Bağcı, 31 Mart Pazar günü gerçekleşen yerel seçimlerin ardından desteklediği belediye başkanının kazanması üzerine villasında arkadaşlarıyla gerçekleştirdiği kutlamada siyasileri taklit eden balkon konuşması, kullandığı ifadeler ve eğlence tarzı nedeniyle sert eleştiriler almıştı.

Yazılı bir açıklama yapan Tevfik Bağcı, " Geçtiğimiz pazar akşamı bir arkadaşımızın doğum günü kutlaması sırasında eğlenirken aynı anda yerel seçim sonuçlarını öğrendiğimiz esnada tamamen kendi aramızda espri mahiyetinde bir kaç söylemde bulunmuştum. Bu söylemleri o esnada bir arkadaşımız videoya çekip bir kaç arkadaşımıza da göndermişti. Tamamıyla kendi aramızda art niyet olmadan yapılan esprilerin sosyal medyada yayınlanmasından dolayı ziyadesiyle üzgünüm. Partiler ve adaylar ilçemiz için en iyisini vermek için mücadele ettiler. Bu seçimde kazanan var kaybedenler var. Sonuçta kazananlarda kaybedenlerde bizler için her zaman kıymetlidirler. İstemeyerekten de olsa tamamıyla espri mahiyetinde olan bu söylemlerden dolayı kırılan herkesten özür dilerim. Unutmamalıdır ki göz bebeğimiz Kuşadası hepimizin ve hepimiz aynı teknede yol almaktayız. Her kesimin ortak isteği daha iyi bir Kuşadası" dedi.