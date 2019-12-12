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Kuşadalı yüzücü Aslı'dan büyük başarı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak durmasını sağlamak amacıyla bu yıl 6’ncısını düzenlediği Aspava Uluslarası Açık Su Yüzme Maratonu’nda Kuşadası’nı temsil eden Aslı Keçelioğlu ikinci oldu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu'nun gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak durmasını sağlamak amacıyla bu yıl 6'ncısını düzenlediği Aspava Uluslarası Açık Su Yüzme Maratonu'nda Kuşadası'nı temsil eden Aslı Keçelioğlu ikinci oldu.


Farklı yaş kategorilerinde 200'e yakın sporcunun katıldığı yarış, Lefke Sahil'inde yapıldı. Kuşadalı yüzücü Aslı Keçelioğlu, toplam 3 kilometre uzunluğundaki parkuru kendi klasmanında ikinci sırada tamamlayarak gümüş madalya kazandı. Elde ettiği başarıyı vefat eden Kıbrıslı anneannesi Hayriye Erkılıç Ada'ya hediye ettiğini belirten Keçelioğlu, "Yeni yarışlara katılarak ilçemizin adını duyurmaya devam edeceğim" dedi

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