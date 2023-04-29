Kuşadalılar 'Adalılar Buluşması'nda bir araya geldi

Kuşadası Belediyesi, Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelerek Kuşadası'na yerleşen hemşehrilerini 'Adalılar Buluşması' adıyla düzenlediği etkinlikte bir araya getirdi. Dostluk, kardeşlik, birlik ve beraberlik mesajlarının verildiği programda gün boyunca türküler söylenip, yöresel oyunlar oynandı. Kurulan stantlarda yerel lezzetlerin tadına bakıldı.

Kuşadası Belediyesi tarafından Kuştur mevkiinde bulunan Adagöl Mesire Alanı'nda 'Bir kere Kale Kapısı'ndan geçtiysen seni de bekliyoruz' sloganıyla Adalılar Buluşması etkinliği düzenlendi. Türkiye'nin farklı coğrafyalarından Kuşadası'na gelerek yerleşenleri kaynaştırmak için düzenlenen etkinliğe, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşları, hemşehri dayanışma dernekleri ve binlerce kişi katıldı. İki gün sürecek olan etkinliklerin ilk gününde yerel müzikler, konserler ve halk dansları gösterileri ile Kuşadalılar doyasıya eğlendi. Alanda kurulan stantlarda yöresel lezzetler tanıtıldı. Çocuklar şişme oyun gruplarında eğlencenin tadını çıkardı. Yoğun ilgi gören programda, Kuşadalılar türküler söyleyip, halaylar çekti. Başkan Ömer Günel de eşi Duygu Günel ve oğlu Rüzgar Ali ile birlikte etkinlik alanını dolaşarak hemşehrileriyle yakından ilgilendi. Adalılar Buluşması'nda bugün saat 20.30'da sanatçı Onur Akın, 30 Nisan Pazar günü ise saat 20.30'da Hüseyin Turan birbirinden güzel parçalarını Kuşadalılar için seslendirecek.

"Ortak Noktamız Adalı Olmak"

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, “Yaşantısının geri kalanını geçirmek niyetiyle Kuşadası'nda oturan herkes Türkiye'nin ya da dünyanın neresinden gelirse gelsin Adalıdır. Bu sözümüzün ifadesi olarak da bugün Adalılar Buluşması etkinliğini gerçekleştirdik. Türkiye'nin dört bir yanından gelmiş hemşehrilerimizle buluştuk. Burada herkes kendi kültürünü, oyunlarını ve lezzetlerini paylaşmasına rağmen ortak noktamız Adalı olmak. Kuşadalıların çok güzel bir sözü var. Kale Kapısı'ndan geçen ve altındaki çeşmeden su içen herkes bir gün Adalı olur. Bugün tüm alanı gezdim. Hemşehrilerim mutlu ve gökyüzünün altında bu güzel kente aidiyet duygusuyla hareket ediyorlar. Bizim etkinliği düzenlerken de amacımız birlik ve beraberlik duygusunu güzel bir şekilde yaşamaktı. Umuyorum ki herkesin günü keyifli geçmiştir” diye konuştu.