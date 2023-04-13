Kuşadalılar Başkan Günel ile iftarda buluştu

Başkan Ömer Günel'in de katıldığı iftar yemeğinde mahalle sakinleri okunan dualar eşliğinde oruçlarını açtı.

Kuşadası Belediyesi tarafından Ramazan ayı nedeniyle Hacıfeyzullah Mahallesi'nde iftar programı düzenlendi. Yedieylül İlköğretim Okulu önündeki iftar yemeğine Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, belediye meclis üyeleri ve binlerce Kuşadalı katıldı. İftar saati öncesinde, Başkan Ömer Günel, belediye meclis üyeleriyle kazanların başına geçip, yemek dağıttı. Daha sonra masaları dolaşarak Kuşadalılara ramazan ayını huzur ve sağlık içerisinde geçirmeleri dileğinde bulundu.