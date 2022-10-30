Kuşadalılar Gece Yolcuları konseriyle coştu

Kuşadası'nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde düzenlenen Gece Yolcuları konseri ile Kuşadalı vatandaşlar bayram sevincini katladı.

Kuşadası'nda Türkiye Cumhuriyeti'nin 99'uncu yıl dönümü büyük bir coşkuyla kutlandı. Kutlama programı çerçevesinde Kuşadası Belediyesi tarafından İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı'nda bir konser düzenlendi. Konserde Türk rock müziğinin ünlü grubu Gece Yolcuları sahne aldı. Öncesinde canlı dj performansı ve ateş dansı gösterilerinin yapıldığı konsere Kuşadalılar yoğun ilgi gösterdi. Kutlama konserinde Başkan Ömer Günel adına Gece Yolcuları grubuna teşekkür plaketi veren Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan, “Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurmuş olduğu Cumhuriyetimiz bugün 99 yaşında. Böylesine önemli bir günde sizin gibi değerli bir grubu güzel kentimiz Kuşadası'nda ağırladığımız için çok mutluyuz” diye konuştu.