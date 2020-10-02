Kuşadası 1. Neopolis Uluslararası Taş Heykel Sempozyumu 5 Ekim'de başlayacak

Neopolis Uluslararası Taş Heykel Sempozyumu için geri sayım başladı. Aralarında yarışmanın küratörleri Özlem ve Hakan Şengönül'ün de bulunduğu jüri tarafından seçilen ikisi Rusya'dan olmak üzere toplam dokuz sanatçının katılımı ile gerçekleşecek olan sempozyum süresince yapılacak olan heykeller Kuşadası'nın farklı noktalarında kalıcı olarak sergilenecek.

Kuşadası Belediyesi, Altın Güvercin Beste Yarışması'nın ardından kentin kültür-sanat yaşamına önemli katkı sunacak bir organizasyon daha düzenlemek için hazırlıklarını tamamladı. Antik dönemde Neopolis olarak adlandırılan Yılancı Burnu mevkiinde gerçekleşecek olan 25 günlük sempozyum süresince heykeltıraşlar mermer blokları yontarak “Kuşadası” teması ile şekillendirecekler. Ortaya çıkan eserler kentin farklı noktalarında kalıcı olarak sergilenecek. Sempozyum süresince ilgi duyan ve bir heykelin yaratım sürecini merak eden sanatseverler, Yılancı Burnu'nda Rusya'dan Kiril Grekov ile Anna Sosenskaia'nın, Türkiye'den ise İmdat Avcı, Çağdaş Erçelik, Özlem Şengönül, Hakan Çınar, Hakan Şengönül, Sıtkı Eryılmaz ve Roben Divarcı'nın performanslarını canlı olarak izleme şansı da bulacak. 5 Ekim Pazartesi günü saat 11.00'da bir açılış toplantısı ile başlayacak olan 1. Neopolis Uluslararası Taş Heykel Sempozyumu 31 Ekim Cumartesi günü sona erecek.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, bu yıl ilk kez düzenlenecek olan Neopolis Uluslararası Taş Heykel Sempozyumu'nu geleneksel hale getirmek istediklerini belirterek “Türk turizminin başkenti olan kentimiz Kuşadası'nı kültür ve sanatın da başkenti haline getirmek amacıyla 1. Neopolis Taş Heykel Sempozyumu'nu düzenleme kararı aldık. Pandemi koşullarına rağmen büyük bir coşku ve başarı ile gerçekleştirdiğimiz 23. Altın Güvercin Beste Yarışması'nın ardından kentimize ‘Kuşadası' teması ile birbirinden değerli kalıcı eserler kazandıracak olan taş heykel sempozyumunun tanıtımımıza önemli bir katkı sunacağını inanıyoruz. Öte yandan bir heykelin yaratım sürecine tanıklık edecek olmak da bizleri ayrıca heyecanlandırıyor” dedi.