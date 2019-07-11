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Kuşadası 5 gün boyunca müziğe doyacak

Kuşadası Belediyesi ile Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla bu yıl dördüncüsü düzenlenen Kuşadası Gençlik Festivali’nde müzik dolu günler yaşanıyor.

Kuşadası Belediyesi ile Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla bu yıl dördüncüsü düzenlenen Kuşadası Gençlik Festivali'nde müzik dolu günler yaşanıyor.


Kuşadası Belediyesi Sevgi Plajı'nda dün başlayan festivale katılan binlerce genç, ilk gün konserlerinde sahne alan Teoman, Bulutsuzluk Özlemi, Can Bonomo, Pilli Bebek, Pamela gibi ünlü sanatçıların eşliğinde doyasıya eğlendi.


Kuşadası Belediyesi işbirliğinde, Milyon Yapım organizasyonuyla “Deniz, Kum, Güneş ve Bol Müzik” sloganıyla düzenlenen kamplı festivalin ilk gününe Türkiye'nin farklı kentlerinden gelen binlerce genç katıldı. 14 Temmuz Pazar gününe kadar devam edecek olan Kuşadası Gençlik Festivali'ne 200 bine yakın gencin katılması bekleniyor.


Davutlar Sevgi Plajı'nda beş gün boyunca devam edecek festivalin ikinci gününde Emre Aydın, Duman, Halil Sezai, Cem Adrian, Zakkum, Melek Mosso, Bülent Ortaçgil, Son Feci Bisiklet, Ozbi ft Gülce Duru, Jehan Barbur, Gökcan Sanlıman, Yökş, Melisa Uzunarslan ve 3 Değince sahne alacak.

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