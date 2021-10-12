Kuşadası açıklarında 30 düzensiz göçmen kurtarıldı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına ölüme terkedilen 30 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, 10 Ekim saat 07.45'te Kuşadası ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu ihbarı aldı. İhbar üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından; Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 30 düzensiz göçmen kurtarıldı. Kıyıya çıkarılan düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.