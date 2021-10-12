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Kuşadası açıklarında 30 düzensiz göçmen kurtarıldı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde Yunanistan unsurları tarafından lastik bot içerisinde Türk karasularına geri itilen 30 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Yunanistan unsurları tarafından lastik bot içerisinde Türk karasularına geri itilen 30 düzensiz göçmen kurtarıldı.



Edinilen bilgiye göre, Kuşadası ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan Kuşadası Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekipleri, belirtilen yere gitti. Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itildiği anlaşılan lastik bot içerisindeki 30 düzensiz göçmen sahil güvenlik botuna alınarak kurtarıldı. Limana getirilen göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

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