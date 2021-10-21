Kuşadası açıklarında 34 düzensiz göçmen kurtarıldı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yunan unsurları tarafından Türk karasularına itilen 34 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 34 düzensiz göçmen kurtarıldı. Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.