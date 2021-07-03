Kuşadası açıklarında 39 düzensiz göçmen kurtarıldı

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına bırakılarak ölüme terk edilen 39 düzensiz göçmeni, Türk Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı.

Edinilen bilgilere göre, Kuşadası ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen ihbarı alan Sahil Güvenlik Komutanlığı, bölgeye hareket etti. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botları tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 39 düzensiz göçmen, kurtarıldı. Kıyıya çıkarılan göçmenler sağlık kontrolü ardından, İl Göç İdaresi yetkililerine teslim edildi.