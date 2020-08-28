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Kuşadası açıklarında 41 göçmen kurtarıldı

Yunanistan unsurları tarafından Türk karasularına bırakılan 41 düzensiz göçmen, sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.


Edinilen bilgiye göre, Kuşadası açıklarında 3 can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen bulunduğu yolunda bilgi alan Kuşadası Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı'na bağlı ekipler, anında olay yerine ulaştı. Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına bırakılan can salları içerisindeki toplam 41 düzensiz göçmen sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Sahil güvelik botuna alınarak sağlık kontrolünden geçirilen göçmenler, Kuşadası Setur Marina'ya getirildi.

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