İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kuşadası açıklarında 47 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın’ın Kuşadası ilçesi Davutlar açıklarında 47 düzensiz göçmen sahil güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesi Davutlar açıklarında 47 düzensiz göçmen sahil güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Aydın ili Kuşadası ilçesi Davutlar açıklarında sahil güvenlik ekipleri lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit etti.Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki 34 Suriye ve 13 Afganistan uyruklu olmak üzere toplam 47 düzensiz göçmen (13 erkek, 13 kadın, 21 çocuk) yakalandı.Yakalanan toplam 47 düzensiz göçmen, kimlik tespit işlemi sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.