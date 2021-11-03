Kuşadası açıklarında 48 düzensiz göçmen kurtarıldı

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında Yunan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 48 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Kuşadası açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botları, Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen can salı içerisindeki 48 düzensiz göçmeni kurtardı. Karaya çıkarılan göçmenler işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi