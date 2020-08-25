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Kuşadası açıklarında yardım talebinde bulunan 8 göçmen kurtarıldı

Kuşadası Körfezi’nde yardım talebinde bulunan 8 göçmen sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kuşadası Körfezi'nde yardım talebinde bulunan 8 göçmen sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.


Edinilen bilgiye göre, Saat: 01.15 sıralarında Kuşadası Körfezi'nde Sazlı Koyu'nda kayalıklar üzerinde bulunan bir grup düzensiz göçmen yardım talebinde bulundu. Kuşadası Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı'ndan görevlendirilen ekipler kayalık üzerinde tespit edilen 8 düzensiz göçmeni kurtardı. Sağlık kontrolünden geçirilen düzensiz göçmenler, Kuşadası Setur Marina'ya getirildi.

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