Kuşadası Adagöl mesire alanı yoğun ilgi görüyor

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, bakımı yapılan ada göl mesire alanı yoğun ilgi görüyor.

Kuşadası Belediyesi'nin yenilediği mesire alanı çalışmaları meyvesini veriyor. Adagöl'de 7'den 70'e tüm vatandaşların rahat nefes alıp keyifli vakit geçirebilecekleri açık hava aktivite alanı oldu Hava sıcaklığının sabah saatlerinde dahi 30 dereceye ulaştığı kentte Kuşadası belediyesi bünyesinde hizmet veren Selçuk karayolu üzerindeki Adagöl Mesire Alanı, yoğun talep görüyor Saat 09.00'de açılan mesire alanında yer bulmak isteyenler araçlarıyla günün ilk ışıklarıyla sıraya girmeye başladı. Mesire alanı girişinde araç kuyruğu ana yola kadar uzandı. Saat 09.00'de gişenin açılmasıyla bu kez içeride en iyi yeri bulabilmek için arayışa girdi. Kuşadası dışından da kişilerin geldiği, 150 araç kapasiteli mesire alanına 1 saat içerisinde 115 araç giriş yaptı. Nuri Sünetçi,“Kent merkezinden geliyoruz, burası da 6-7 kilometre uzaklıkta. Pandemi kurallarına uymamız ve dikkatli olmamız lazım. Burayı bizlere kazandıran Kuşadası Belediye Başkanımız Ömer Günel'e ve tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum, Kuşadası'nı seviyoruz" dedi.