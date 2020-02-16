İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kuşadası ADD seçimlerinde gazeteciyi kovdular

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Kuşadası Şubesi seçimlerinde bir skandal yaşandı.



ADD Kuşadası 14. Olağan Genel Kurulu seçimlerinde gazetecilik görevini yapan Kudret Arısoy, çekim yaptığı gerekçesiyle salondan çıkarılmak istendi. Karara tepki gösteren Arısoy, Genel Kurulu terk etmedi. "Üye misiniz?" diye soru soran görevli bir avukata "Değilim ama gazeteciyim, buraya da haber yapmaya geldim" cevabı veren gazeteci Arısoy, dışarı çıkartılmak istendi. Kamuoyunda gazeteciye yapılan bu hareket tepki görürken, sosyal medya üzerinden de kınandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.