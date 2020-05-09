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Kuşadası asayiş ekipleri hırsızlara göz açtırmıyor

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde bir eve 2 kişinin pencereden girdiğini gören asayiş ekipleri hırsızları suçüstü yakaladı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir eve 2 kişinin pencereden girdiğini gören asayiş ekipleri hırsızları suçüstü yakaladı.


Olay saat 17.00 sıralarında Yavansu Mahallesi 702'inci sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri rutin devriye sırasında bir eve pencereden 2 kişinin girdiğini gördü. Bir süre evin önünde bekleyen ekipler hırsızların torbayla çıktığını görünce kapının önünde durdurdu. R.O. ve V.G. çaldığı eşyalarla beraber asayiş ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edilmek üzere karakola götürüldü.

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