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Kuşadası Balıkçılar barınağındaki mapalar yenilendi

Kuşadası Belediyesi, Kuşadası balıkçı barınağındaki mapaları yenilendi.

İki metre aralıklarla beton zemine çakılan çelik mapalar sayesinde balıkçılar, artık teknelerini daha güvenli bir şekilde kıyıya bağlayabilecek.



Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kuşadası'nda, tarihi Balıkçılar Meydanı'nın yenilenerek kentin en önemli cazibe merkezlerinden biri haline getirilmesinin ardından, bu kez de balıkçı barınağındaki iyileştirme çalışmalarına hız verildi. Daha önce balıkçıların yaz aylarında sıcak hava ve kavurucu güneşten etkilenmeden ağlarını tamir edebilmeleri için barınağa gölgelikler kuran Kuşadası Belediyesi, şimdi de barınaktaki mapaları yeniledi. Bu kapsamda, ilk olarak eskiyen mapalar yerlerinden söküldü. Ardından, özel olarak çelikten imal edilen 35 santimetrelik yeni mapalar Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince 2 metre aralıklarla beton zemine çakıldı. Eskiyen mapaların yenileriyle değiştirilmesi balıkçılar tarafından memnuniyetle karşılandı. Çelik mapalar sayesinde balıkçılar, özellikle havanın yağışlı ve fırtınalı olduğu soğuk kış günlerinde teknelerinin kara ile olan bağlantısını artık daha güvenli bir biçimde kurabilecekler.

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