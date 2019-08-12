İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kuşadası bayramda doldu taştı

5 günlük bayram tatilinde yüzde 100 doluluk oranı yakalayan Kuşadası’nda, tatilciler şehirdeki tüm plajları doldururken, iğne atsan yere düşmez görüntüler oluştu.

5 günlük bayram tatilinde yüzde 100 doluluk oranı yakalayan Kuşadası'nda, tatilciler şehirdeki tüm plajları doldururken, iğne atsan yere düşmez görüntüler oluştu.


Kurban Bayramı tatili turizmcilerin yüzünü güldürürken, yerli tatilcilerin yoğun ilgisi nedeniyle rezervasyonlarda yüzde 100'lere varan bir doluluk yaşandı. 5 günlük tatil nedeniyle tam kapasite çalışan konaklama tesislerine başta İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa olmak üzere büyük kentlerdeki tatilciler yoğun ilgi gösterdi.


Kadınlar Plajı doldu taştı


Bayram tatili ile birlikte yoğun bir tatilci akınına uğrayan Kuşadası'nda sokaklar ve sahil bandı doldu. Kuşadası'nda plajlar da bayramda tatilcilerin akınına uğradı. Hava sıcaklığının da etkisiyle plajlara koşan tatilciler, deniz, kum ve güneşin keyfini doyasıya yaşadı. Yabancı turist sayısının da fazla olmasıyla Kuşadası'nın tüm plajları tamamen dolarken, özellikle dünyaca ünlü Kadınlar Plajı'nda insan seli görüntüler oluştu, görenlere, "İğne atsan yere düşmez " dedirtti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.