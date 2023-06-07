Kuşadası Belediye Başkanı Günel: "Benim için Kuşadası her şeyin üzerinde"

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, 28 Mayıs seçimleri nedeniyle Belediye Meclisi'nin Cumhur İttifakı Grubu üyelerini tebrik ederek, “Demokrasiye olan inancımız nedeniyle sandıktan çıkan sonuca saygımız sonsuz. Benim siyasetten anladığım Kuşadası'dır. Bu kent her şeyin üzerinde. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de Millet İttifakı'nın kentimizi için iş birliği misyonunu sürdüreceğine inanıyoruz” dedi.

Kuşadası Belediye Meclisi haziran ayı olağan toplantısı, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıya, önceki gün Bolu'da oynanan 2022-2023 Sezonu U16 Türkiye Şampiyonası Finali'nde birincilik elde ederek önemli bir başarıya imza atan Kuşadası Küçükadasporun genç futbolcuları ve antrenörleri konuk oldu. Elde ettikleri başarı nedeniyle kulüp oyuncularını ve antrenörlerini tebrik eden Başkan Ömer Günel “Kuşadası'nı en iyi şekilde temsil ettiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Emeğinize sağlık. Göğsümüzü kabarttınız. Her zaman yanınızdayız” dedi.

Toplantıda ayrıca önümüzdeki günlerde Uşak'ta gerçekleşecek müsabakaya katılabilmesi için Küçükadaspor'a 75 bin TL nakdi yardım yapılmasına karar verildi.

Müdürlüklerden gelen ve komisyonlara havale edilen konuların ele alındığı toplantıda, geçtiğimiz günlerde sağlık sorunları nedeniyle meclis üyeliği görevinden istifa eden Hasan Çelik'ten boşalan birinci meclis başkan vekilliği ve birlik üyeliği görevleri için seçim yapıldı. Buna göre Gürol Turhan birinci başkan vekili olarak seçilirken, Enerji Kentleri Birliği yedek üyeliğine Vedat Kazancıoğlu, Ege ve Marmara Çevre Belediyeler Birliği üyeliğine ise Metin Uğur seçildi.

15 ayda 11 bin 574 ziyaretçi ağırladı

Toplantıda ayrıca geçtiğimiz yıl Kuşadası Belediyesi tarafından Habitat Derneği, Meta, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile ICC (Uluslararası Ticaret Odası) ortaklığında açılan İstasyon Kuşadası Topluluk Merkezi ile ilgili olarak bir sunum yapıldı. Proje Sorumlusu Burcu Kanbal tarafından yapılan sunumda İstasyon Kuşadası'nın açıldığı günden bu yana 11 bin 574 ziyaretçi ağırladığı, 283 etkinlik ve eğitime ev sahipliği yaptığı belirtildi. Kısa süre içerisinde İstasyon Kuşadası bünyesinde İstasyon Akademi ve ziyaretçilerin çeşitli dijital içerikler üretebilecekleri bir 'yeşil oda' kurulacağı ifade edildi.