Kuşadası Belediye Başkanı kutlamaları ve tebrik ziyaretlerini iki günle sınırlı tuttu

Kuşadası'nın yeni belediye başkanı Ömer Günel, seçimleri kazanmasının ardından göreve başlamasıyla yapılacak kutlamaları ve tebrik ziyaretlerini iki günle sınırlı tutan bir uygulama gerçekleştirdi.

Mazbatasını alıp göreve başlaması nedeniyle belediyeye çiçek ve benzeri kutlama argümanı gönderilmemesini ve bunun yerine eğitim amaçlı faaliyet gösteren belediyenin Hüseyin Can Vakfı'na bağışta bulunulmasını isteyen Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, ayrıca Kuşadası'nın acil çözülmesi gereken birçok sorunu bulunduğunu ve zaman kaybedilmemesi gerektiğini belirterek, göreve başlaması nedeniyle yapılacak ziyaretler için iki gün süreyle Belediye Düğün Salonu'nda olacağını kamuoyuna duyurdu. Gün boyunca Belediye Düğün Salonu'nda Kuşadalılarla buluşan ve tebrikleri kabul eden Başkan Günel, yarın da 11.00-17.00 saatleri arasında kutlama amaçlı olarak belediye düğün salonunda bir araya gelecek.