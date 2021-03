Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel; Kuşadası'nı Avrupa standartlarında bir kent haline getirmeye çalışıyoruz

Kent ekonomisinin can damarı olan esnafa bol kazançlar dileyen Başkan Ömer Günel “ Kuşadası'nı Avrupa standartlarında bir kent haline getirmek için çalışıyoruz. Bu durum esnafımıza da kazanç sağlayacak” dedi.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, kent esnafına verdiği desteği sürdürüyor. Belediye ekipleri, bu doğrultuda mevcut işletmelerin kârını arttırmaları için her mahallede alt ve üst yapı yenileme ile çevre düzenleme çalışmalarına devam ediyor. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ise yeni açılan işletmeleri ziyaret ederek bol kazançlar diliyor.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, son olarak İkiçeşmelik Mahallesi'ndeki bir süper marketin açılışına katıldı. Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel'inde katıldığı açılışta konuşan Başkan Ömer Günel, “İş yeri sahibi Kuşadası'na çok güzel bir market kazandırdı. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Zincir marketleri aratmayacak bir yapısı var. İkiçeşmelik Mahallesi'nde daha önce böyle bir işletme yoktu. İşletmenin Aydın yolunun girişinde olması da çok iyi olmuş. Bildiğiniz gibi Kuşadası Belediyesi olarak biz de İkiçeşmelik Mahallesi'ne yatırım yapmaya devam ediyoruz. Marketin hemen sağında bulunan alana büyük bir park yapacağız. Parkın hemen yanında Taziye Evi projemiz devam ediyor. Çalışmalarımız sona erdiğinde bölge çok güzel olacak. İşletme sahibine bol kazançlar diliyorum” diye konuştu.

“Kuşadası Hepimizin”

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, market açılışına katılan Adalet ve Kalkınma Partisi (Ak Parti) İlçe Başkanı Mustafa Gökçe ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İlçe Başkanı Murat İnan ile inşaat çalışmaları devam eden Taziye Evi proje alanında İncelemede bulundu. Kuşadası'na değer katacak her projeye destek vereceklerini belirten Başkan Ömer Günel, "Kuşadası hepimizin. Her iki ilçe başkanı da ‘konu Kuşadası'nın menfaatleri ise biz hiç bir şeye engel olmayız' dediler. İki senedir bu konuda hiç bir sıkıntı yaşamadık. Hem Ankara'da hem de bölgede her iki ilçe başkanı da bizlere yardımcı oluyorlar. Bugün birlikte bir açılışa katıldık. Açılışını yaptığımız işletme inşaat alanının yakınında olduğu için ilçe başkanlarımızla şantiye alanlarını dolaşmak istedik. Kendilerine bölgede yürüttüğümüz çalışmalar hakkında bilgi verdim" dedi.