Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel mazbatasını alarak göreve başladı

Kuşadası'nın yeni Belediye Başkanı Ömer Günel, İlçe Seçim Kurulu'ndan bugün önce mazbatasını, ardından da başkanlık görevini devraldı.

Düzenlenen bir törenle Özer Kayalı'dan görevi devralan Ömer Günel, Kuşadası Belediyesi önünde bir konuşma yaptı. Başkan Günel, “Kuşadası bize bir ödül vermedi. Kuşadası bize bir görev verdi. Biz bu görevin bilinci ve sorumluluğu içerinde çok çalışacağız” dedi. Kuşadası'nda Ömer Günel dönemi resmen başladı. 31 Mart yerel seçimlerinde Kuşadası Belediye Başkanı olarak seçilen Ömer Günel mazbatasını aldı. CHP Kuşadası İlçe Başkanı Mehmet Gürbilek, Belediye Meclis Üyeleri ve çok sayıda Kuşadalı ile birlikte İlçe Seçim Kurulu'na giderek mazbatasını alan Başkan Günel daha sonra Kuşadası Belediyesi Başkanlığı makamında Özer Kayalı'dan görevi devraldı. Devir teslim töreninde konuşan Özer Kayalı, görev yaptığı beş yıllık süreçte Kuşadası'nı daha iyi bir noktaya getirmek için çalıştıklarını belirterek Kuşadası'nın yeni Belediye Başkanı Ömer Günel'e görevinde başarılar diledi.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, görevi devralmasının ardından Kuşadası Belediyesi önünde personele ve Kuşadalılara seslendi. Kendilerini böylesine güzel bir günde yalnız bırakmadıkları için törene katılanlara teşekkür eden Başkan Günel, üstlendiği sorumluluğun farkında olduğunu ifade etti. Kuşadası'nda hizmet döneminin başladığını vurgulayan Günel, “Bizim için önemli olan tek şey Kuşadası halkının memnuniyeti ve mutluluğudur. Güçlü bir Kuşadası ve güzel bir gelecek yaratma hedefinde ve isteğindeysek bunun özü güçlü belediyeden geçiyor. Güçlü belediye olabilmek için de birbirimize bir aile gibi sarılacağız. Bundan sonra Kuşadası'nın sorunları hepimizin sorunlarıdır. Kuşadası bize bir ödül vermedi. Kuşadası bize bir görev verdi. Bu görevin bilinci ve sorumluluğu ile Belediye çatısı altındaki tüm arkadaşlarımla, Büyükşehir Belediye Başkanımla ve Büyükşehir Belediyesi çalışanları ile bundan böyle tek görevimiz Kuşadası'nı ayağa kaldırmak olacaktır” dedi.

Kuşadası'nın sezona hazırlanması gereken bir kent olduğunu ve bu nedenle bir an önce çalışmaya başlamak gerektiğine dikkat çekerek tebrikleri Pazartesi ve Salı günü Kervansaray'da kabul edeceğini ifade etti. Başkan Günel “Beni Çarşamba'dan itibaren bulamazsınız. Çarşamba'dan itibaren sokaktayım. Belediye Başkanının makamı olmaz. Belediye başkanının makamı sokaktır. Bugüne kadar hep söyledim. Bir kez daha söylemek istiyorum. Siz bana gelmeyin. Ben size geleceğim” diye konuştu. Başkan Günel, törenin ardından Kuşadalılarla birlikte Atatürk Meydanı'na giderek Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.