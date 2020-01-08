Kuşadası Belediye Meclisi 2020'nin ilk toplantısını yaptı

Toplantıda, vatandaşlara daha iyi ve kaliteli hizmet vermek amacıyla önemli kararlar alındı.

Kuşadası Belediye Meclisi Ocak Ayı Olağan Toplantısı, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel başkanlığında Erkan Yücel Sahnesi'nde yapıldı. Kuşadası Belediye Meclisi'nin 2020 yılı boyunca her ayın ilk Salı günü saat 16.00'da toplanmasına ve tatil yapmamasına karar verilen toplantıda Kuşadası Belediyesi Denetim Komisyonu üyeleri seçildi. Yapılan gizli oylama ile Denetim Komisyonu'nda Belediye Meclis üyelerinden Melahat Yaylacı, Gürol Turhan, Mehmet Sarıdedeoğlu ve Ali Rıza Efe'nin yer alması karara bağlandı.

Meclis toplantısında alınan bir diğer önemli karar ise belediyenin iş ve faaliyetlerinde kullanmak üzere İller Bankası'ndan araç alımı ile ilgili oldu. Alınan karara göre vatandaşlara verilen hizmet kalitesini arttırmak amacıyla aralarında kamyon, kamyonet, iş makinesi, sepetli bom, minibüs, otobüs, cenaze ve cenaze yıkama aracının da bulunduğu çeşitli araçların alımına karar verildi. Öte yandan yol yapım ve onarım çalışmalarında kullanılmak üzere Fen İşleri Müdürlüğü'ne 1 milyon TL ek bütçe aktarıldı.

Kuşadası Belediyesi, Kasım ayında açılışı yapılan Uluslararası İlişkiler ve AB Merkezi'nin ardından mevcut uluslararası ilişkileri geliştirmek ve yeni ilişkiler kurmak amacı ile Dış İlişkiler Müdürlüğü kurma kararı aldı. Dış İlişkiler Müdürlüğü kurulması, Belediye Meclisi Ocak ayı toplantısında oy birliği ile kabul edildi.

Belediye Meclis Toplantısında ayrıca Kuşadası Belediye Spor'a 165 bin TL maddi destek verilmesi, uluslararası turizm fuarlarına katılım sağlanması, İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı'nda kurulan buz pistinden Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü ve Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından belirlenecek dar gelirli öğrencilerin ücretsiz olarak yararlanmasına karar verildi.