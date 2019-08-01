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Kuşadası Belediye Meclisi Ağustos ayı toplantısı yapıldı

Kuşadası Belediye Meclisi’nin 5.

Kuşadası Belediye Meclisi'nin 5. toplantısı Kuşadası Belediyesi Meclis Başkan Vekili Gürol Turhan başkanlığında Erkan Yücel Sahnesi'nde yapıldı.


Kuşadası Belediyesi Ağustos Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nda Fen İşleri Müdürlüğü bütçesine yol yapım ve onarım çalışmalarını hızlandırmak amaçlı ek olarak 1 milyon 500 bin Türk Lirası aktarılmasına karar verildi. Toplantıda ayrıca yaklaşan Kurban Bayramı'nda


Kuşadası Belediyesi tarafından yapılacak olan hayvan kesim ücretleri de belirlendi. Kuşadası merkez, Davutlar ve Güzelçamlı mahallelerindeki Kuşadası Belediyesi yetki alanında bulunan mezbahalarda yapılacak kesimler büyükbaş hayvanlar için 400 Türk lirası, küçükbaş hayvanlar için ise 60 Türk Lirası olarak belirlendi.

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