Kuşadası Belediye Meclisi Aralık ayı toplantısı yapıldı

Kuşadası Belediye Meclisi Aralık Ayı Olağan Toplantısı, Belediye Meclisi Başkan Vekili Canan İnanç başkanlığında Erkan Yücel Sahnesi'nde yapıldı.

Toplantının açılışında konuşan Meclis Başkan Vekili İnanç, Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı verilişinin 84'üncü yıl dönümü öncesinde Kuşadası Belediye Meclisi'ne başkanlık etmekten dolayı büyük bir gurur duyduğunu belirterek Türk kadınına pek çok Avrupa ülkesinden önce seçme ve seçilme hakkı veren Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü büyük bir saygı ve minnetle andığını söyledi.

Toplantıda Kuşadası-Sinaia Kardeş Şehir İlişkilerinin Sürdürülebilir Turizm Alanında Katılımcı Yaklaşımla Güçlendirilmesi Projesinin yaşama geçirilmesi ile ilgili süreci yürütmek üzere Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı'ya yetki verildi. Ayrıca Kuşadası Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından Türkmen Mahallesi Marina Mevkii'nde yapılmakta olan parka “Sinaia” ismi verilmesi konusu İmar Komisyonu'na sevk edildi.