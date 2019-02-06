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Kuşadası Belediye Meclisi Şubat ayı toplantısı yapıldı

Kuşadası Belediye Meclisi Şubat Ayı Olağan Toplantısı, Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı başkanlığında Erkan Yücel Sahnesi’nde yapıldı.

Kuşadası Belediye Meclisi Şubat Ayı Olağan Toplantısı, Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı başkanlığında Erkan Yücel Sahnesi'nde yapıldı.


Müdürlüklerden gelen ve komisyonlara havale edilen konuların görüşüldüğü toplantıda 27 Şubat-2 Mart tarihleri arasında Kanada'da yapılacak olan Robotique First Quebec yarışmasına katılacak olan Hasan Fatma Önal Anadolu Lisesi iki öğrencinin yol masraflarının karşılanmasına karar verildi.


Toplantı öncesinde konuşan Başkan Kayalı, başka bir partiye destek verdiğine ve aday olacağına ilişkin iddialara yanıt verdi. Başkan Kayalı, “Eğer başka bir partiye destek verseydim o partiden aday olur, seçilirdim. Bizim gittiğimiz yol belli. Beni yeterince tanımayan insanlar başka partilerden aday olacağımı yazıyorlar. Biz kıblemizi değiştirmeyiz kimse merak etmesin” dedi.

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